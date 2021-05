Tennis: Rafa Nadal si aggiudica gli Internazionali di Roma per la decima volta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rafa Nadal, a suo agio sui campi di terra rossa, si aggiudica per la decima volta gli Internazionali d'Italia a Roma. In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo, ha battuto 7-5, 1-6, 6-3 il campione in carica Novak Djokovic dopo quasi tre ore di spettacolo puro. Partita di livello eccelso, con il capitolo numero 57 della sfida che va a favore di Rafa, che accorcia 29-28 negli 'head to head' e allunga nelle finali al Foro (4-2). Nadal conquista Roma a 16 anni dal primo trionfo nel 2005, centrando il 36° Masters 1000, l'88° torneo ATP, il secondo stagionale dopo Barcellona. Il miglior modo per preparare l'assalto al vero obiettivo, il Roland Garros: vincendo per la 14^ volta a Parigi, il maiorchino supererebbe Roger Federer nel conto degli Slam, salendo a 21. - (PRIMAPRESS)