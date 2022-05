Tennis: Novak Djokovic vince gli Internazionali per la sesta volta. Battuto il greco Tsitsipas

(PRIMAPRESS) - ROMA - È Novak Djokovic ad aggiudicarsi la finale degli Internazionali di Roma 2022: l'asso serbo ha già vinto cinque volte il torneo, mentre Stefanos Tsitsipas resterà ancora a caccia di un trionfo nella competizione capitolina. Ma tuttavia il greco ha fatto un'ottima partita e durante la premiazione non solo si è complimentato con Novak ma ha anche detto: "un giorno spero di essere al tuo livello". Con il punteggio di 6-0, 7-6 (7-5) Il serbo è (il nuovo) re di Roma per la sesta volta in carriera, cancellando così la sconfitta del 2021 contro Rafa Nadal. A premiarlo è stata la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. "All'Italia devo molto quando ero un po' giù e per l'energia che mi ha sempre dato". Così Novak chiudendo il suo discorso al Centrale del Foro Italico. - (PRIMAPRESS)