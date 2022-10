(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lorenzo Musetti,n.24 in Atp, vince il derby con Matteo Berrettini e si aggiudica l'Atp 250 di Napoli. Per il 20enne di Carrara è il secondo titolo 2022 dopo quello di Amburgo. Lo score 76 62, 2h01' (1h20' solo il primo set, tiebreak 7-5). Berrettini non al meglio della condizione, Musetti impeccabile. - (PRIMAPRESS)