Tennis: Matteo Berrettini trionfa al Queens Due e raggiunge il settimo titolo ATP in carriera

Tennis, Berrettini trionfa al Queen's Due su due per un grande Matteo Berret- tini dopo il rientro dall'infortunio. Dopo il successo di una settimana fa a Stoccarda, arriva il secondo trionfo consecutivo sull'erba del Queen's: nel- la finale londinese,battuto in 1h34' il serbo Krajinovic (n.48 del ranking) in un'ora e 34 minuti di gioco.Match soli- do del tennista romano contro un avver- sario scomodo. Berrettini mette in bacheca il 7° titolo Atp in carriera e adesso punta dritto a Wimbledon, dove nel 2021 raggiunse la finale (sconfitto da Djokovic),