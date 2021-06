Tennis: Matteo Berrettini sull'erba del Queens's di Londra batte Cameron Norrie (41 Atp)

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Matteo Berrettini vince il suo secondo titolo del 2021 battendo in finale sull'erba londinese del Queen's il britannico Cameron Norrie, n.41 Atp, al terzo set: 64 67 (5) 63 il punteggio in favore dell'azzurro dopo quasi due ore di gioco. Per il tennista romano si tratta del quinto torneo vinto, il primo '500' in carriera e la conferma di un'ottima stagione di forma. - (PRIMAPRESS)