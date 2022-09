Tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz numero uno nella ranking mondiale dopo la vittoria all’US Open

(PRIMAPRESS) - USA - Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli US Open, uno dei quattro Slam, cioè i tornei di tennis più importanti e prestigiosi della stagione (gli altri tre sono Australian Open, Roland Garros e Wimbledon). Ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 in 3 ore e 20 minuti. Per Alcaraz, che ha 19 anni, è il primo titolo Slam in carriera. Alcaraz è il più giovane degli ultimi 17 anni a vincere il torneo dopo che lo spagnolo Rafael Nadal conquistó il Roland Garros alla stessa età. Con questa vittoria Alcaraz sale al numero 1 della classifica mondiale maschile, diventando il più giovane nella storia del tennis a raggiungere questa posizione. - (PRIMAPRESS)