Tennis: la vittoria di Jannik Sinner agli Open di Sofia e la piccola storia di come nasce una stella

(PRIMAPRESS) - SOFIA - Dietro una vittoria c’è sempre una storia e quella di Jannik Sinner inizia con una premonizione del padre del giovane atleta di San Candido in Trentino Alto Adige che invece di regalargli un nuovo paio di sci come sarebbe stato naturale per un tredicenne cresciuto tra la neve. Invece il regalo è una racchetta di tennis e qui inizia la storia che ieri è arrivata ad una prima puntata. Gioca la prima finale della carriera a 19 anni e vince il torneo ATP di Sofia Open, il torneo maschile ATP World Tour serie 250 giocato su campi al coperto dell’Arena Armeec in Bulgaria.Con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 Sinner è nella top 40 della classifica mondiale, in 37sima posizione. Il tennista alto-atesino ha battuto il canadese Vasek Pospisil al tie-break a margine di un incontro condotto con determinazione. - (PRIMAPRESS)