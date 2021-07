Tennis: l’Italia con Matteo Berrettini torna ai “quarti” di Wimbledon dopo 27 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di Wimbledon e riporta l'Italia sul prestigioso campo in erba inglese. Il pronostico è stato rispettato nel match contro il bielorusso Ivashka, battuto 6-4, 6-3, 6-1. Matteo diventa il terzo italiano nell'Era Open tra i migliori 8 del Championships dopo Panatta e Sanguinetti: lo attende uno tra Zverev e Auger Aliassime. Sul Centrale ora l'Italia cerca il bis con Sonego che affronta Federer. Il match in diretta su Sky Sport. - (PRIMAPRESS)