Tennis: l'altoatesino Sinner approda ai quarti dell'Open d'Australia. Attesa la sfida di Berrettini con Monfils

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti degli Australian Open a Melbourne. Non accadeva dal 1973 di avere due azzurri ai quarti di un torneo Slam. Il 20enne altoatesino, numero 10 del ranking e 11 del seeding, liquida in tre set, in poco più di due ore e mezza di gioco, l'idolo locale Alex De Minaur,n.42 del ranking e 32 del seeding. Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso in semifinale col vincente del match tra Fritz e Tsitsipas. Domani,intanto,torna in campo Berrettini che sfiderà il francese Monfils. - (PRIMAPRESS)