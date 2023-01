Tennis: in Australia Elisabetta Cocciaretto batte l’americana Kenin e va in finale

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - La tennista Elisabetta Cocciaretto stanotte si è presa la prima finale di un torneo Wta della carriera entrando nella best ranking L'atleta marchigiana si giocherà il titolo nel Wta 250 di Hobart, uno di quei tornei che servono per preparare al meglio il primo grande appuntamento della stagione, l’Australian Open. All’alba italiana la 21enne di Fermo, numero 69 Wta, ha battuto per 7-5, 4-6, 6-1, dopo una battaglia di 2h08’, la statunitense Sofia Kenin, n.280 del ranking, ex vincitrice di uno slam proprio a Melbourne nel 2020, in tabellone grazie a una wild card dopo due anni che definire difficili è poco. - (PRIMAPRESS)