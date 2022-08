Tennis: il no-vax Novak Djokovic deve rinunciare agli US Open in cui è confermato l’obbligo vaccinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La questione no-vax torna a scendere in campo questa volta sul rettangolo di gioco degli US Open di tennis. Novak Djokovic non va agli Us Open che partiranno al via la prossima settimana a Flushing Meadows. Ad annunciarlo è lo stesso campione serbo con una storia su Instagram: "Non potrò andare a New York per gli Us Open - ha scritto -. Auguro buona fortuna agli altri giocatori". Il motivo del forfait, che al Queens ha vinto tre volte, è legato alle norme anticovid vigenti ne- gli Stati Uniti, dove le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto, Djokovic non è vaccinato contro il covid. - (PRIMAPRESS)