Tennis: il No-Vax Djokovic agli Open d’Australia con l’esenzione medica di Canberra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che il campione di tennis Novak Djokovic fosse un no-vax si ventilava da tempo ma non si capiva nonostante le regole di green pass per accedere sui campi internazionali di gara, come avesse fatto ad eluderle. Ora Djokovic parteciperà ai prossimi Australian Open di tennis grazie a una discutibile speciale esenzione medica concessagli dalle autorità di Canberra. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo, in partenza per Melbourne, nonostante non rispetti le restrizioni locali per il Covid. "Sto andando in Australia con un permesso di esenzione", ha scritto su Instagram.

Il campione uscente ha quindi ottenuto un'esenzione dalle autorità australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall'organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic aveva sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid. Ma ora si apre la polemica con l'International Tennis Federation per un precedente che potrebbe coinvolgere tutti gli altri sport, calcio compreso già decimato dai contagi. - (PRIMAPRESS)