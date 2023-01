Tennis: decimo titolo per il serbo Novak Dijokovic battendo il greco Stefanos Tsitsipas

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic, vince gli Australian Open. Anche senza l'immancabile padre sugli spalti, assente perchè non ha ottenuto l'accredito australiano per aver preso parte ad un video che lo riprendeva con filorussi. Il serbo per la decima volta in carriera, dunque, ha conquistato il titolo degli Australian Open. A Melbourne, il serbo batte 6-3, 7-6(4), 7-6(6) il greco Stefanos Tsitsipas dopo 2 ore e 56 minuti di gioco e conquista il 22esimo Slam in carriera, raggiungendo Rafael Nadal. Grazie al successo sull'ellenico, inoltre, Nole diventa il nuovo numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz, mentre il 24enne di Atene, al secondo ko in una finale Major, è terzo. - (PRIMAPRESS)