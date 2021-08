Tennis: Camilla Giorgi batte Karolina Pliskopa a Montreal. L’azzurra è 34a nella best ranking

(PRIMAPRESS) - L'azzurra Camilla Giorgi batte in finale a Montreal la ceca Karolina Pliskova (numero 6 del ranking e quarta testa di serie) con un tutto sommato rapido 63 75 in 1 ora e 42' di gioco. Per la 29enne tennista di Macerata è il primo trionfo in un torneo Wta 1000, il terzo della sua carriera, a dsitanza di 3 anni dall'ultimo successo, quello di Linz. Per lei arriva anche un poderoso balzo in avanti in classifica: da 71.ma si ritroverà domani 34.ma, vicina al suo 'best ranking' (21.ma nel 2018). - (PRIMAPRESS)