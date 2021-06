Tennis: al Roland Garros trionfa Nole Djokovich che ha battuto il greco Tsitsipas

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Secondo trionfo al Roland Garros, dopo quello nel 2016, per il numero uno del mondo Nole Djokovic. Nella finale dello 'Chatrier' piegato il n.5 Stefanos Tsitsipas,che si arrende dopo 4h11' e lotta come un leone fino al 5° set: 67 26 63 62 64 per il serbo, che si aggiudica il 19° Slam in carriera,portandosi a -1 da Federer e Nadal (20 titoli). Match di altissimo livello tecnico, con il 22enne greco (prima finale Slam) che parte fortissimo e si aggiudica i primi due set. Poi via alla grande e inesorabile rimonta di un immenso Djokovic. - (PRIMAPRESS)