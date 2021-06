Tennis: al Roland Garros la semifinale è tra Djokovic e Nadal. Berrettini esce di scena

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'avventura di Matteo Berrettini al Roland Garros è terminata. Il tennista romano è stato battuto ai quarti del torneo parigino da Novak Djokovic, che incontrerà in semifinale Rafa Nadal. Il tennista serbo ha conquistato così la sua undicesima semifinale al Roland Garros e si prepara al cinquantottesimo confronto con lo spagnolo. Djokovic ha avuto ragione di Berrettini con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5. In precedenza Nadal aveva sconfitto l'argentino Diego Schwartzman per 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. - (PRIMAPRESS)