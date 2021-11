Tennis: agli Open d’Australia tutti dovranno essere vaccinati. L’incognita Djokovic

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Tutti i giocatori degli Australian Open devono essere vaccinati per il Grande Slam di gennaio. Lo ha confermato il capo del torneo Craig Tiley, aumentando la pressione sul numero uno del mondo e sul campione in carica Novak Djokovic, che si è rifiutato di rivelare se è vaccinato. A Melbourne, dove si svolge il torneo, ha trascorso piu' di 260 giorni in isolamento durante la pandemia e il governo dello stato di Victoria ha chiarito che non ci sarebbero state concessioni per i giocatori non vaccinati. - (PRIMAPRESS)