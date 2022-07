(PRIMAPRESS) - LONDRA - Novak Djokovic batte in rimonta Nick Kyrgios e vince Wimbledon per la settima volta, la quarta consecutiva. Il serbo si impone con i parziali di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6: per lui si tratta della 211ª vittoria in uno Slam. - (PRIMAPRESS)