Surf iQFOil: alla settima internazionale del Garda podio francese con Goyard e Belbeoch

(PRIMAPRESS) - GARDA - La settimana internazionale di surf classe olimpica iQFOiL organizzata da Univela Sailing e Società Canottieri Garda e Salò con il patrocinio della Regione Lombardia ha visto salire sul podio maschile il francese Nicolas Goyard, l’olandese Huig-Jan Tak e il britannico Matthew Barton, ottavo posto per l’italiano Nicolò Renna. Doppio podio femminile per la Francia con Lucie Belbeoch e Delphine Cousin con in mezzo la britannica Islay Watson. Lo squadrone olimpico di classe iQFOiL si preparerà ora ad allenarsi prima del Campionato del mondo a Silvaplana, in Svizzera, dal 16 al 22 agosto. - (PRIMAPRESS)