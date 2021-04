Superlega: il presidente dell'Uefa, Ceferin spara a zero: "Una proposta avida e disonorevole"

(PRIMAPRESS) - NYON (SVIZZERA) - Dalla sede svizzera dell'Uefa, il presidente Aleksander Ceferin, spara a zero contro la nascita di una Superlega: "Noi e il mondo del calcio siamo uniti contro la proposta di pochi club motivati dall'avidità: per questi esiste solo il denaro e sputano in faccia a chi ama lo sport.La loro proposta è egoista e disonorevole" "Quello che molti non sanno è che l'Uefa redistribuisce il 90% di tutti i ricavi,reinvestendoli nel calcio. La Uefa non è una questione di soldi, la Superlega sì: è una questione di interessi di un dozzina che non vorrei chiamare una sporca dozzina", aggiunge Ceferin. Parole dure che, tuttavia, sembrano trovare riscontro anche in altri settori dello sport. Il rischio di creare un'elite da speculazione finanziaria non piace e non solo allo sport dilettantistico ma anche ai tifosi. - (PRIMAPRESS)