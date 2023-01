Supercoppa: l’Inter piega il Milan 3-0 e conquista il titolo per il secondo anno

(PRIMAPRESS) - RIAD (ARABIA SAUDITA) - La Supercoppa va all'Inter. Settima Supercoppa per l'Inter che succede a se stessa. Milan battuto 3-0 nella partita senza storia a Riad,in Arabia Saudita.I nerazzurri dominano e di contro i rossoneri appaiono molli e poco incisivi. Passa l'Inter con un'azione di prima Dzeko-Barella che manda in porta Dimar- co (10'). Reazione Milan con Leao, vola Onana.Raddoppio Dzeko lanciato da puni- zione su cui dorme la difesa rossonera (21'). Tatarusanu tiene in partita il Milan su Dzeko e Dimarco. Leao ci ri- prova a inizio ripresa, ma il lampo di Lautaro (77') chiude il match. - (PRIMAPRESS)