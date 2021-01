Supercoppa alla Juventus, battuto un Napoli timoroso e sciupone

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - La Supercoppa italiana è della Juventus che a Reggio Emilia ha battuto 2-0 il Napoli. Primo tempo equilibrato anche se giocato a ritmi piuttosto blandi. Occasione da una parte e dall'altra, con Szczesny bravissimo su Lozano che di testa sfiora il goal. Nella ripresa Juventus in vantaggio al 64': il'solito' Ronaldo su angolo è fortunato e lesto a girare in rete un pallone toccato da Bakayoko che gli finisce proprio sui piedi, 1-0. Il Napoli nel finale ha la chance per pareggiare, ma Insigne all'80' decide di sbagliare mandando a lato un calcio di rigore concesso dall'arbitro Valeri con l'aiuto del Var (calcione McKennie a Mertens). Al 95', ad un secondo dal fischio finale, quasi a porta vuota arriva il 2-0 inutile di Morata. - (PRIMAPRESS)