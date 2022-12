Super G in Canada: l’attesa per un tris di Sofia Goggia dopo le due vittorie a Lake Louise

(PRIMAPRESS) - CANADA - Super Inizio in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. In discesa libera l'azzurra conquista la seconda vittoria in due giorni a Lake Louise. Per lei trionfo col tempo di 1:28.96, staccate di 34 centesimi l’austriaca Ortlieb e di 37 la svizzera Suter. Per la Goggia è il 19esimo successo in carriera in Coppa del Mondo. Bene anche Nicol Delago settima, domani alle 19 il Super G. E’ già dominio di Sofia Goggia in discesa libera nella Coppa del Mondo di sci femminile 2022/2023. L’azzurra è protagonista di una partenza di stagione da record e dopo aver vinto ieri sempre nella gara di velocità, concede uno straordinario bis sulle nevi canadesi di Lake Louise. Altra prova stratosferica della Goggia che sulle ali dell’entusiasmo non sbaglia nulla, spinge a tutta e chiude col tempo di 1:28.96. Alle sue spalle, staccate rispettivamente di 34 e 37 centesimi, l’austriaca Ortlieb e la svizzera Suter che devono inchinarsi alla 19esima vittoria in carriera della bergamasca in Coppa del Mondo (quattordici in discesa libera). Tra le italiane in gara, ottimo settimo posto per Nicol Delago, mentre sono indietro le altre: Curtoni 12esima, Bassino, Nadia Delago, Brignone e Pirovano fuori dalla top 20. Oggi alle 19 il fine settimana di sci femminile a Lake Louise si chiude con la prova di Super G dove Sofia proverà a calare un leggendario tris. - (PRIMAPRESS)