Super G: è oro per Marta Bassino ai mondiali di sci di Meribel in Francia

(PRIMAPRESS) - MÉRIBEL (FRANCIA) - "È il coronamento di una lunga preparazione". Così, dietro un sorriso smagliante, Marta Bassino ha commentato la sua conquistata medaglia d'oro ai Mondiali di sci in Francia nel superG. Una vittoria che arriva dopo il titolo iridato nella combinata, vinto lunedì da Federica Brignone. Sulle nevi di Méribel, la 26enne di Cuneo si prende il lusso di staccare di 11 centesimi la campionessa americana Mikaela Shif- frin. Due bronzi ex aequo all'austria- ca Cornelia Hutter e alla norvegese Kajsa Lie, distanziate di 33 centesimi. Buon 8° posto per Federica Brignone, mentre è "solamente" undicesima Sofia Goggia, tradita da un leggero errore. - (PRIMAPRESS)