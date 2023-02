Super Bowl: vincono i Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles 38-35. Intermezzo di Rihanna nell’intervallo

(PRIMAPRESS) - USA - Il 57º Super Bowl se lo aggiudicano i Kansas City Chiefs, che battono i Philadelphia Eagles 38-35 dopo una partita sul silo di lana e in parità sino a 11 secondi dalla fine, quando un calcio piazzato ha assicurato la vittoria alla squadra di Patrick Mahomes, primo quarteback afroamericano a vincere in questo ruolo e a vincere due volte la finalissima del football americano. Grande spettacolo allo 'State Farm Stadiem ' di Glendale per l'esibizione di Rihanna, incinta, nell'intervallo del Super Bowl. - (PRIMAPRESS)