Sport in Tv: su Dazn tre puntate dedicate all’Inter di Moratti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Parte il 20 agosto su DAZN, la piattaforma sportiva mondiale, "Simpatico", la docu-serie dedicata a Massimo Moratti, che ripercorre una delle presidenze più amate dell'Inter che proprio sotto la guida di Moratti diventa "la pazza Inter". Simpatico, la prima produzione originale tutta italiana targata DAZN, porta lo spettatore al centro del mondo di Massimo Moratti, raccontato in 3 episodi da 30 min ciascuno. Una storia coinvolgente e approfondita degli anni storici della presidenza di Moratti attraverso le parole del primo tifoso dell'Inter, definito l'ultimo dei romantici, e quelle di altri grandi personaggi che grazie a lui e con lui hanno segnato quegli anni di luci e ombre. La storia di un uomo, di una squadra e del calcio italiano arriva su DAZN per emozionare tutti coloro che hanno vissuto quel periodo in prima linea e quelli che sono cresciuti nel mito di un club capace di far soffrire e allo stesso tempo regalare soddisfazioni incredibili ai propri tifosi. Un presidente come non ce ne sono più, un uomo che ha messo i sentimenti davanti ai (tanti) soldi. Un personaggio nel quale ognuno di noi può specchiarsi, realizzando che i sogni costano fatica e sconfitte. Le tre puntate raccontano il viaggio evolutivo di Massimo Moratti. Nel primo episodio, che ha culmine nel 5 Maggio, si fotografano i primi anni con tanti campioni e pochi successi. La svolta arriva con l'era di un giovane Roberto Mancini, che porta la genialità vista quest'estate con la Nazionale all'Inter. Ma non basta per vincere la Champions: per quella, serve Jose Mourinho (episodio 3).