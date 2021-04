Sport: consegnate al Coni le bandiere delle Città Europee dello Sport 2021-2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuta questa mattina, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, nel Salone d’onore del Coni a Roma, la 33ma edizione della consegna delle Ciotole dello Sport di MSP Italia e l’assegnazione delle bandiere città Italiane riconosciute Città Europee dello Sport 2021-2023. Accanto a Vezzali, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò e di MSP Italia e Aces Europe, GianFrancesco Lupattelli.Nel corso della cerimonia il Sindaco di Genova, Marco Bucci e l’Assessore allo sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, hanno illustrato , rispettivamente, i programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e la candidatura di Piemonte Region of Sport 2022.

Alla cerimonia, osservando le regole del distanziamento sociale per le norme anti-Covid, hanno partecipato 30 rappresentanti, tra sindaci ed assessori allo sport di amministrazioni comunali, intervenuti in presenza e in remoto indossando la fascia tricolore. Il presidente ed Ad di Sport & Salute Spa, Vito Cozzoli ha illustrato il programma del Corso di formazione per amministratori pubblici nel settore dello sport. Particolarmente suggestivo l'incontro determinatosi nel corso della manifestazione con "tre stelle"della scherma che si sono ritrovate sul palco delle Ciotole dello Sport: Valentina Vezzali, Francesca Bortolozzi e Diana Bianchedi