Sport: Aces Europe Awards Gala alla Reggia di Venaria. Assegnate le “European Flags” alle Città dello Sport

(PRIMAPRESS) - TORINO - La 22ª edizione dell’Annual Awards Cerimony di Aces Europe, che assegna i riconoscimenti alle Città e alle Community dello Sport europee si è tenuta oggi 21 marzo, trasferendosi dagli abituali sala De Gasperi "del Parlamento Europeo a Bruxelles alla Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria Reale. Una cerimonia aperta da un minuto di silenzio per ricordare le vittime del conflitto in Ucraina e il grande esodo dei rifugiati. L’inno delle European Capital of Sport ha aperto la cerimonia di consegna della bandiera alla Regione Piemonte per il titolo Aces di Regione Europea dello Sport 2022 e a seguire l’assegnazione delle 50 bandiere da L’Aj Capitale Europea dello Sport 2022 e Madrid Capitale Mondiale dello Sport 2022, nonché le città di Guachené (Colombia), Indaial e Santo André (Brasile) e Konya (Turchia) Capitale Mondiale dello Sport 2023. A portare i saluti istituzionali l’europarlamentare e componente della Commissione Istruzione e Cultura dell’UE Tomasz Frankowski, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, il direttore delle Politiche sociali dell’Unesco Angela Melo. Diffusi anche i videomessaggi del commissario europeo all’Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani, Mariya Gabriel, del ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

“Lo sport è salute e inclusione - ha evidenziato il presidente Lupattelli - Occorre rivolgersi al 99% della popolazione che non è un campione di qualche disciplina e aiutare il benessere fisico di tutti i cittadini grazie all’attività sportiva. E non va dimenticato che lo sport porta la pace, come la vogliamo in Ucraina”.

Il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Questo evento ha un significato di fratellanza europea, sempre importante, e a maggiore ragione importante oggi con quello che sta accadendo in Ucraina - ha sottolineato il presidente Cirio - Sono lieto di ospitare questo evento in Piemonte, che con orgoglio definisco il cuore d'Europa grazie ai collegamenti in costruzione con i grandi corridoi ferroviari che si incrociano proprio nel nostro territorio. Considero il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2022 non un punto di arrivo ma un punto di partenza per fare ancora meglio. Gli investimenti sullo sport sono così importanti che dovremmo lavorare per fare in modo che in futuro diventino un valore predefinito come quelli sulla sanità, perché ogni euro investito sullo sport oggi è più di un euro risparmiato sulla sanità domani".

A fargli eco l’assessore allo sport Fabrizio Ricca: "Per noi questo è un momento importantissimo, lo sport riparte davvero, e farlo insieme a tante comunità europee è un grande motivo di orgoglio - ha detto l'assessore Ricca - Sarà per noi un anno da protagonisti, ospiteremo oltre 120 eventi”.

Nel corso della cerimonia è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’istituto per il Credito sportivo italiano e Finpiemonte SPA per l’accesso al credito per le società della Regione Piemonte. - (PRIMAPRESS)