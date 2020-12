Sorteggio semifinali Nations League: gli Azzurri affronteranno la Spagna a Milano

(PRIMAPRESS) - NYON (SVIZZERA) - Sorteggiate a Nyon le semifinali della Nations League (Final Four in Italia). Gli azzurri affronteranno la Spagna mercoledì 6 ottobre a Milano, mentre il giorno dopo, giovedì 7, a Torino, si svolgerà l'altra sfida fra Belgio e Francia. La finale è in programma domenica 10 ottobre a Milano, preceduta da quella per il terzo posto a Torino. - (PRIMAPRESS)