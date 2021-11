(PRIMAPRESS) - ROMA - I sorteggi playoff Mondiali 2022 in Qatar: assegnano alI'Italia-l'incontro con la Macedonia. Poi eventuale finale col Portogallo! Italia sfortunata anche nel sorteggio del fattore campo per l'eventuale finale: in caso di passaggio del turno gli Azzurri andranno a giocarsi l'accesso al Mondiale a Lisbona o a Istanbul. - (PRIMAPRESS)