Serie A: Torino-Napoli 0-4. I partenopei volano in classifica e sono inarrestabili

(PRIMAPRESS) - TORINO - Contro questo Napoli davvero non ce n'è per nessuno e per definire la squadra di Spalletti non ci sono più aggettivi adeguati. Assesta un poker 4-0 a Torino ed in trasferta in un campo dove in pochi avevano segnato, visto che i granata erano fino ad oggi la quinta difesa del campionato. Match winner ancora una volta Osimhen, con una doppietta.Il nigeriano sblocca il match al 9' di testa su angolo e di fatto la mette in ghiaccio al 51', con la zuccata che vale il 3-0.In mezzo il rigore procurato e realizzato da Kvaratskhelia (35') dopo che i granata avevano centrato un palo con Sanabria. Quarto gol di Ndombelé (68'), entrato da appena 3'. Il Napoli è a più 21 dalla seconda in classifica, l'Inter che stasera giocherà il posticipo a San Siro contro la Juventus.



IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 0-4

Udinese (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Gravillon 4,5 (9' st Djidji 5), Schuurs 4,5, Rodriguez 6,5; Singo 5 (30' st Ola Aina 5,5), Ricci 4,5, Linetty 4,5 (9' st Ilic 5), Vojvoda 4,5 (9' st Buongiorno 5,5); Vlasic 5,5 (40' st Seck sv), Radonjic 5; Sanabria 6. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Pellegri, Adopo, Gineitis, N’Guessan. All.: Juric 4

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 7 (27' st Ostigard 6), Kim 8, Olivera 7; Anguissa 6, Lobotka 7 (40' st Gaetano sv), Zielinski 7 (20' st Ndombele 6,5); Lozano 5 (20' st Elmas 6), Osimhen 8,5 (27' st Simeone 6), Kvaratskhelia 8. A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka. All.: Spalletti 10

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 9' e 6' st Osimhen (N), 35' rig. Kvaratskhelia (N), 23' st Ndombele (N)

Ammoniti: Gravillon (T), Ndombele (N)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)