Serie A: Sassuolo-Napoli (3-3): reti, pali e la rabbia di Lorenzo Insigne per l’occasione persa di Champions

(PRIMAPRESS) - MODENA - Se non fosse stato per i sei gol che hanno dato spettacolo, l'altra faccia della partita ha dato uno spettacolo diverso. Lorenzo Insigne si abbandona ad uno sfogo: un calcio ai pannelli pubblicitari. Il battibecco con il tecnico, Gattuso, che a fine match scaglia per terra la giacca. Urla qualcosa ai compagni di squadra per quell'ingenuità incredibile commessa in occasione del calcio di rigore che ha regalato il pareggio al Sassuolo. Lorenzo Insigne abbandona il campo del Mapei Stadium infuriato. Tira lontano una bottiglietta con un gesto rabbioso. Il risultato (3-3) e una vittoria persa per un errore fin troppo evidente. Quei tre punti servivano per tenere viva la possibilità di avvicinarsi alla zona Champions. E il 24 azzurro ci aveva creduto. È l'ennesima occasione sprecata.





