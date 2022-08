Serie A: Roma e Inter in vetta alla classifica dopo la vittoria con Cremonese e Monza

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Serie A, vincono Inter e Roma e balzano in testa alla classifica. Entrambe con tre gol, Inter e Roma battono Cremonese e Monza: 3-1 i nerazzurri, 3-0 i giallorossi. Le due neopromosse non sono riuscite ad impensierire le due big. La squadra di Inzaghi sale a 9 punti, preceduta da quella di Mourinho che si gode la vetta provvisoria della classifica a quota 10. A San Siro, ci pensano Correa (12') e Barella (38').Tris definitivo di Lauta- ro al 76' (dal 55' per Correa). Per la Cremonese, Okereke al 90'. Dybala pro- tagonista all'Olimpico, con una dop- pietta (18' e 32'). Chiude Ibanez (61') - (PRIMAPRESS)