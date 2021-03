Serie A: rinvio di Inter-Sassuolo per Covid. Aumentano i positivi nel club nerazzurro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo D'Ambrosio e Handanovic, il nuovo giro di tamponi ha portato due ulteriori positività al Covid in casa Inter:si tratta di Vecino e De Vrij. Inoltre il club nerazzurro ha reso noto che "l'Ats di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi attività della squadra per 4 giorni, domenica 21 compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato;divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali". - (PRIMAPRESS)