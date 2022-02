Serie A: nell’anticipo di ieri sera il Sassuolo beffa la Fiorentina al 94’ con Defrel. Oggi l’attesa di Lazio-Napoli

(PRIMAPRESS) - MODENA - Nell'anticipo di A, il Sassuolo ha battuto la Fiorentina 2-1. Si inizia con un sinistro a giro di Castrovilli che lambisce l'incrocio, ma poco dopo passa il Sassuolo. Al 19' Traore salta con una magia Odriozola e beffa Dragowski.Ritmo forsennato. Raspadori chiuso da Dragowski a tu per tu. Traore di testa scheg- gia la traversa da due metri.Poi Consi- due volte decisivo su Ikone. Poi Piatek lo salta, ma non conclude. Finale con Rosso a Bonaventura al 79' (era in campo da 17'). In dieci la viola pareggia con Cabral al 90'.Ma al 94' il Sassuolo si prende la posta con Defrel. Oggi l'attesa di Lazio-Napoli alle 20,50 all'Olimpico. - (PRIMAPRESS)