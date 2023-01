Serie A nel ricordo di Vialli. Fiorentina-Sassuolo si chiude con la vittoria dei Viola per 2-1

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Un minuto di silenzio in ricordo della scomparsa di Gianluca Vialli e poi il fischio di inizio di Fiorentina-Sassuolo che si chiuderà con 2-1 per i Viola che agguantano il successo al 91'. La ripresa riscatta un primo tempo len- to (solo un 'flash'di Pinamonti respin- to da Terracciano). Saponara (entrato dopo l'intervallo) manda avanti la Vio- la su assist involontario di Ferrari che non riesce a spazzare (48').I nero- verdi equilibrano al 57' col rigore di Berardi (mano di Dodo sul tiro di Pina- monti). Kouamé sciupa una buona chance. Ferrari si riscatta e salva sulla linea la zuccata di Saponara. Gonzalez manca un'opportunità, ma al 91' realizza il rigore del successo (mani di Tressoldi). - (PRIMAPRESS)