Serie A: monday night, il Sassuolo vince a Benevento con un gol di Barba

BENEVENTO - Il Sassuolo batte Benevento 1-0. Inizio scoppiettante in avvio con occasioni sui due fronti per Depaoli e Lopez. Ospiti più incisivi. Locatelli manda sull'esterno della rete. Proprio al 45', Boga centra dal fondo, Barba anticipa Raspadori ma fa autogol. Boga vicino al raddoppio a inizio ripresa e soprattutto al 68', quando centra la traversa con un potente sinistro toccato da Montipò. Poi c'è lavoro per Consigli, che nega il pari a Lapadula e Gaich. Raspadori si divora il raddoppio.In coda al recupero salvataggio di Consigli su Glik.