Serie A: Milan stravince con il Monza (4-1) e aggancia il Napoli in testa alla classifica

(PRIMAPRESS) - MILANO - La squadra di Pioli cala il poker contro gli ex Berlusconi e Galliani e aggancia in testa il Napoli, impegnato domani sera in casa della Roma all'Olimpico. Brahim Diaz al quarto d’ora firma il vantaggio dopo un’altra splendida cavalcata, prima dell’intervallo si gira sul destro e trova il raddoppio (nella ripresa esce per un problema al flessore). Il Milan segna ancora con Origi, Ranocchia accorcia su punizione e Leao fissa il definitivo 4-1 - (PRIMAPRESS)