Serie A: la Salernitana si salva nonostante il tonfo con l'Udinese. Il Cagliari è in Serie B

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Serie A dopo aver assegnato il 19° scudetto tricolore al Milan ha visto la salvezza della Salernitana e l'addio del Cagliari alla massina serie che non è riuscita ad approfittare del crollo della squadra campana affondata dall'Udinese con un secco 4-0. Il Cagliari non riesce a segnare sul campo del Venezia (0-0) peraltro già retrocesso. Allo stadio Arechi di Salerno primo tempo choc per i granata che subiscono il tris firmato da Deulofeu (6'), Nestorovski (39') e Udo- gie (42'). Belec evita il poker parando il rigore di Pereyra (50'pt). E poi lo stesso Pereyra nella ripresa a segnare il definitivo 0-4 (57'). Al 'Penzo' un Cagliari spento non va oltre lo 0-0 col Venezia e dice addio alla Serie A. - (PRIMAPRESS)