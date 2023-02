Serie A: la Roma vince 1-0 con l’Hellas Verona. Il gol di Solbakken al 45’

(PRIMAPRESS) - ROMA - Posticipo Serie A. Alla Roma basta un gol per per fare sua la partita con il Verona. Gara in equilibrio con poche scosse. Spinazzola impegna Montipò che si salva in angolo. Proprio al 45' il terzino innesca di tacco Solbakken che trova il gol (alla prima da titolare) con un preciso diagonale. Montipò evita il bis di El Shaarawy nel recupero. Ripresa di contenimento per i giallorossi, che ar- ginano agevolmente il Verona. Tiro di Doig, la deviazione di Cristante evita guai a Rui Patricio. Colpo di test di Belotti a colpo sicuro, Montipò strepitoso. - (PRIMAPRESS)