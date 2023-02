Serie A: la Roma aggancia l’Inter al secondo posto. Battuto l’Empoli 2-0 con gli angoli fotocopia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Serie A, 21° turno. Successo della Roma all'Olimpico contro l'Empoli. Roma-Empoli 2-0 cancella il disastro in Coppa Italia. La Roma aggancia l'Inter al secondo posto. Avvio boom dei giallorossi:due angoli e due gol in fotocopia di testa di Ibanez (2') e Abraham (6'). Dybala e l'inglese (vola Vicario) sfiorano il tris,nel fi- nale 3 occasioni per i toscani: con Ca- puto (murato),Ebuhei(incerto Rui Patri- cio) e Akpa Akpro (botta fuori di poco) Ripresa. Doppia incredibile parata di Vicario su Mancini e Abraham, poi le emozioni calano.L'Empoli prova a spingere ma la Roma,compatta,non rischia mai. - (PRIMAPRESS)