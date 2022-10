Serie A: la Lazio vince sul campo dell’Atlanta (0-2) con due gol di Zaccagni e Anderson

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Serie A, 11° turno: l'Atalanta cede alla Lazio 0-2. Orobici distratti (male Okoli) e colpiti subito da Zaccagni, che segna facile su cross Pedro (10'). A ruota occasione per Vecino, che di tacco manca la deviazione vincente. Al 43'ancora pericoloso Vecino.In avvio ripresa (52'),raddoppio Lazio con il preciso destro di F.Anderson dal limite. Il rientrante Zapata non scuote l'Atalanta: biancocelesti in totale controllo. Espulso Muriel (90'). - (PRIMAPRESS)