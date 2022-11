Serie A: la Lazio vince il derby capitolino. Battuta la Roma 1-0 e aggancia l’Atalanta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Posticipo Serie A. La Lazio vince il derby con la Roma è la scavalca in classifica agganciando l'Atalanta al 3° posto. Gara tesa, ne risente lo spettacolo.Po- che le conclusioni.Il vantaggio laziale arriva su un errore in disimpegno di Ibanez,Pedro gli soffia palla e la serve a Felipe Anderson che insacca comodo (29'). La reazione della Roma è nella conclusione di Zaniolo che centra la traversa (33'). Nella ripresa Smalling di testa non trova il bersaglio, Provedel sventa una percussione rugbystica di Zaniolo. Sull'altro fronte,gran colpo di reni di Rui Patricio sul tiro di Anderson. - (PRIMAPRESS)