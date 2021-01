Serie A: la Lazio travolge la Roma nel derby capitolino (3-0) e riaccende le ambizioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una Lazio scatenata travolge la Roma nel derby capitolino. I biancocelesti di Inzaghi vincono 3-0. La Roma è stordita dalle due reti arrivate nei primi 23 minuti grazie alla coppia Immobile-Luis Alberto. La rincorsa giallorossa non riuscirà poi a trovare il passo giusto. Anzi, a metà ripresa, una perla di Luis Alberto sigla il 3-0 per un verdetto che appare troppo precoce per il derby. La Roma non riesce più a entrare da protagonista in una partita affrontata dal via con troppe incertezze al cospetto di una Lazio cinica e determinata in ogni occasione. Il successo rianima le ambizioni in campionato dei biancocelesti. - (PRIMAPRESS)