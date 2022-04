Serie A: la Lazio strappa il match allo Spezia con una zampata di Acerbi al 90’

(PRIMAPRESS) - LA SPEZIA - Spezia-Lazio finisce in un sonoro 3-4 con la Lazio che chiude il match al 90'. Al 'Picco' 3-4. Aquile quint'ultime a 33 punti. Su punizione di Verde la palla si im- penna, Amian di testa batte l'immobile Strakosha (9'). Reazione Lazio che vale il gol (27°) su rigore di Immobile (ma- ni Nikolau, 33').Errore di Patric, Agudelo s'invola e supera Strakosha con lo scavetto (35').Ripresa. Zaccagni calcia a girare, palo e spalla di Provedel per l'autogol (54'). Hristov avanti per lo Spezia (56'). Pari Milinkovic (68'), zampata vincente di Acerbi al 90'. - (PRIMAPRESS)