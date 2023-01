Serie A: la Lazio spreca un’occasione con l’Empoli. Parte con due gol ma subisce la rimonta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Serie A: Lazio-Empoli 2-2,al Picco 0-0 Dopo lo scivolone a Lecce, la Lazio spreca una occasione con l'Empoli: da 2-0 a 2-2. Biancocelesti a segno dopo 79 secondi: corner tagliato L.Alberto, Caputo devia di testa nella sua porta. Zaccagni non coglie al 19' una grande chance, ma si rifà al 54' firmando il raddoppio con un bel tocco sotto sul portiere in uscita. Palo Milinkovic (decisivo Vicario),finale clamoroso:Caputo accorcia in contropiede (83'),Marin pareggia dal limite(94') Al 'Picco' finisce 0-0 Spezia-Lecce. Al 13' doppia traversa degli ospiti (Blin e poi Gonzalez),due occasioni per Nzola. - (PRIMAPRESS)