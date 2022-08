Serie A: la Lazio piega l’Inter all’Olimpico 3-1 con Anderson, Luis Alberto e Pedro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio piega l'Inter all'Olimpico 3-1.Biancocelesti si posizionano in vetta a 7 punti, nerazzurri fermi a 6. Partita interessante perchè non priva di occasioni ed emozioni. L'Inter cerca di imporre il suo gioco ma la Lazio colpisce ripetutamente con Immobile. Passano i biancocelesti con Felipe Anderson di testa (40'). Ripresa. Immobile spaventa Handanovic, pari di Lautaro in mischia (51'). La partita risolta con Luis Alberto (75') e Pedro(86'). - (PRIMAPRESS)