Serie A: la Juventus in campo dimentica la penalità della Figci e pareggia con una vivace Atalanta

(PRIMAPRESS) - Calcio, Serie A: Juventus-Atalanta senza risparmio: 3-3. I bianconeri dimostrano di non essere scossi dalla penalizzazione, nerazzurri in gran forma. Atalanta avanti a freddo: destro Lookman, papera di Szscesny (5'). Reazione Juve con Locatelli ma il pari arriva su rigore (Var: fallo Ederson su Fagioli) con Di Maria (25'). Cross di Fagioli, zampata di Milik per sorpasso (35').Ripresa. Lookman manda in porta Maehle (46'), poi segna di testa (53'). Punizione dal limite, Danilo pareggia (65') - (PRIMAPRESS)