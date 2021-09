Serie A: l'Inter si riprende la vetta della classifica seguita ad un punto dal Napoli. Milan e Atalanta condividono la terza piazza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il 3-1 dell'Inter a Firenze, i neroazzurri tornano a guidare la vetta della classfica della Serie A.Vince anche l'Atalanta. Fiorentina-Inter 1-3 Buon primo tempo dei viola che passano con Sottil (23'). Nella ripresa rimonta nerazzurra in soli 3 minuti firmata da Darmian (52') e Dzeko (55'). Nel finale doppio giallo a Nico Gonzalez (78') e Firentina in 10. Tris di Perisic (87'). Atalanta-Sassuolo 2-1 Pronti-via e bergamaschi in vantaggio con Gosens (3'). Raddoppia al 37' Zappacosta. A fine 1° tempo accorcia Berardi (44'). - (PRIMAPRESS)