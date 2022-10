Serie A: l’Inter batte la Salernitana 2-0 e continua nel suo stato di grazia dopo Sassuolo e Barcellona

(PRIMAPRESS) - MILANO - Serie A: l'Inter batte la Salernitana 2-0. I nerazzurri proseguono il buon momento: dopo il successo sul Sassuolo e i 4 punti in Champions contro il Barcellona, la squadra di Inzaghi vince il 'lunch match' in casa con la Salernitana (2-0) Ospiti sotto assedio da subito. L'Inter sblocca la gara al 14' con un destro dal limite di Lautaro,sul qualche,però, Sepe non è esente da colpe. Occasione per Kastanos al 21',ma l'Inter potrebbe raddoppiare con Dzeko e ancora Lautaro. Nella ripresa, i nerazzurri controllano la gara e affondano il colpo del ko al 58': Barella insacca di sinistro. - (PRIMAPRESS)